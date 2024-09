Una calle que merece un cupón: La ONCE elige el Paseo de Ourense como imagen

El cupón de la ONCE del próximo 11 de septiembre ya tiene protagonista: Estará dedicado a la emblemática calle del Paseo de la capital ourensana, centro neurálgico y de las compras.

La imagen del paseo se difundirá por todo el territorio nacional por medio de 5,5 millones de unidades que ya se podrán adquirir desde mañana miércoles, día 4 de septiembre, en todos los puntos de la organización.

El acto de presentación del cupón tuvo lugar en la propia Rúa do Paseo, junto al quiosco de la ONCE, en donde se podrán comprar las unidades a un precio de dos euros y optar a ganar un total de 500.000 euros.

Tal y como recogió Europa Press, en el evento estuvieron presentes el teniente de alcalde del ayuntamiento ourensano, José Ignacio González, y la concejala de política social, Tamara Silva. También la promotora comercial de la zona sur de Galicia de la ONCE, Verónica Millán; el gestor comercial de la provincia de Ourense, Joaquín Touza; el jefe de ventas en Galicia de ONCE, Juan Antonio Díaz y la vendedora de ONCE que gestiona el punto de venta de la calle del Paseo de Ourense, Ángeles Rodríguez.