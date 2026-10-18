Piden 10 años para el acusado de apuñalar a un hombre en la Festa do Albariño de Cambados (Pontevedra)

El acusado de agredir y apuñalar a otro hombre durante la Festa do Albariño de Cambados (Pontevedra) ya conoce la pena a la que se enfrentará en el juicio del próximo jueves 22 de octubre. La Fiscalía pide 10 años de cárcel por un delito de lesiones y otro de lesiones con arma blanca.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, sobre las 22:00 del 1 de agosto de 2025, el acusado le propinó un "fuerte puñetazo" en la cara a una de las víctimas, cayendo este al suelo. Acto seguido, cogió la copa de cristal que llevaba colgada del cuello y la golpeó de nuevo en la cara con ella.

Tras salir corriendo de las inmediaciones, fue perseguido por un grupo de personas, que pensaban retenerlo hasta la llegada de la Guardia Civil. En las proximidades del bar 'Mascott', el acusado salió de manera "sorpresiva" de detrás de un coche y apuñaló en el hombro con una navaja a uno de los hombres que lo había perseguido.

La Fiscalía destaca que la primera víctima sufrió heridas incisas en la cara que precisaron de puntos de sutura. La otra víctima sufrió una herida inciso-contusa en el hombro izquierdo y neumotórax izquierdo que precisó de cirugía torácica.

Por todo ello, como expone Europa Press, piden para el acusado 10 años de cárcel, cinco por un delito de lesiones y otros tantos por un delito de lesiones con arma blanca. Además, apuntan que en ambos delitos concurre la circunstancia agravante de reincidencia.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la primera víctima con 11.727,59 euros, y a la segunda, con 4.753,18 euros, así como al Sergas en la cantidad que se determine en el acto del juicio oral.