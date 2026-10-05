Ingresa en prisión un morador de un punto de venta de droga en Vilagarcía (Pontevedra)

La Policía Nacional ha detenido a uno de los moradores de una vivienda utilizada como punto de venta de drogas en Trabanca Badiña, en Vilagarcía de Arousa.

La problemática de este inmueble y de su entorno, según ha indicado la Policía en un comunicado, es objeto de atención por parte de los agentes, en respuesta a diferentes demandas trasladadas por los vecinos. Esta problemática ha adquirido además una especial relevancia pública, al haber sido objeto de reiteradas movilizaciones y reclamaciones vecinales.

Ante varias causas judiciales pendientes, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha emitido un requisitorio de detención e ingreso en prisión para uno de los moradores del inmueble. De esta forma, agentes de la Policía Nacional localizaron y detuvieron al hombre, que ingresó en el centro penitenciario de A Lama.