Un policía nacional en una imagen de archivo.

Un policía nacional en una imagen de archivo. Shutterstock

O Salnés

Ingresa en prisión un morador de un punto de venta de droga en Vilagarcía (Pontevedra)

La situación de la vivienda ha sido objeto de reiteradas movilizaciones y reclamaciones vecinales

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La Policía Nacional ha detenido a uno de los moradores de una vivienda utilizada como punto de venta de drogas en Trabanca Badiña, en Vilagarcía de Arousa.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero.

La problemática de este inmueble y de su entorno, según ha indicado la Policía en un comunicado, es objeto de atención por parte de los agentes, en respuesta a diferentes demandas trasladadas por los vecinos. Esta problemática ha adquirido además una especial relevancia pública, al haber sido objeto de reiteradas movilizaciones y reclamaciones vecinales.

Ante varias causas judiciales pendientes, la Audiencia Provincial de Pontevedra ha emitido un requisitorio de detención e ingreso en prisión para uno de los moradores del inmueble. De esta forma, agentes de la Policía Nacional localizaron y detuvieron al hombre, que ingresó en el centro penitenciario de A Lama.