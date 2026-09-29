El Foro La Toja (Pontevedra) reunirá a Rueda, a Illa y al Lehendakari Pradales

El Foro La Toja reunirá el próximo viernes al Lehendakari, Imanol Pradales, y a los presidentes de Galicia y Cataluña, Alfonso Rueda y Salvador Illa, que compartirán una mesa de debate bajo el título "Competitividad y cohesión territorial". El encuentro reunirá a representantes de la política y del mundo académico para hablar de los grandes cambios y del futuro de Europa.

Según ha dado a conocer la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la conversación entre el Lehendakari, Rueda e Illa, estará moderada por Antón Costas, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), y abordará como cuestión central cómo fortalecer la competitividad económica, impulsar el desarrollo de los respectivos territorios y, al mismo tiempo, garantizar la cohesión social, el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Además, ha explicado que será un debate entre tres presidentes que "representan realidades diferentes, pero que comparten grandes retos". De esta forma, ha dicho que supondrá "una oportunidad para aportar la visión de Euskadi y para hablar desde una perspectiva europea de cómo afrontar esos desafíos a través del diálogo y a través de la cooperación".