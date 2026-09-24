Un accidente múltiple en O Grove (Pontevedra) deja a un motorista herido grave
El siniestro, en el que también se han visto implicados un camión y un coche, tuvo lugar alrededor de la 13:15 horas en la calle Luis Antonio Maestre
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Un motorista ha resultado herido grave en un accidente múltiple que ha tenido lugar en O Grove este jueves y en el que también se han visto implicados un camión y un coche.
Según ha informado el 112 Galicia a Europa Press, el aviso del 061 de la asistencia al motorista por un golpe en la cabeza y una lesión en el tobillo se produjo a las 13:15.
El siniestro se produjo en la calle Luis Antonio Maestre, en la PO-316, a la altura del kilómetro 5.
El 061 evacuó al herido a un centro hospitalario y fueron avisados, entre otros, Policía Local y Protección Civil de O Grove.