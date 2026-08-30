A Illa de Arousa (Pontevedra) despide al australiano Matthew Wright en el inicio de su solitaria vuelta al mundo

El médico australiano Matthew Wright inicia su vuelta al mundo en solitario y en velero desde A Illa de Arousa (Pontevedra), a 30 de agosto de 2026 Puerto de O Xufre

Las orcas que merodean las Rías Baixas este fin de semana no han podido interrumpir el comienzo de la vuelta al mundo en velero del médico australiano Matthew Wright. Más de 20 embarcaciones y el sonido de 21 cañonazos lo han despedido este domingo en A Illa de Arousa (Pontevedra).

Esta travesía sin escalas a bordo de su velero, de nombre 'Agitator', durará unos ocho meses y unas 27.000 millas náuticas, es decir, alrededor de 50.000 kilómetros. "Muchos de ellos por los mares más peligrosos del planeta, sin ninguna ayuda y en un velero de apenas 11 metros de eslora", apuntan los responsables del puerto de O Xufre, desde donde ha partido.

La ruta que recorrerá será la de los grandes cabos, que consiste en una circunnavegación por el mundo a través de las latitudes meridionales, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo Leeuwin y el Cabo de Hornos, generalmente de oeste a este. La mayor parte del peligro está en el Océano Austral, entre los 40º y 60º de latitud sur, donde se producen fuertes y frecuentes vendavales.

Según informa Europa Press, su despedida tuvo lugar este domingo al mediodía desde A Illa, a donde llegó hace cinco años con su barco, que guarda allí en invierno. Según los cálculos de la organización, unas 200 personas lo acompañaron desde el mar y otras cuantas observaron la partida desde el puerto.

Entre las personas a bordo de los barcos, había aficionados a la navegación y prensa. También estaban el alcalde de A Illa, Luis Arosa, y la familia del protagonista; en concreto, su mujer y sus tres hijas, que se acercaron hasta él para despedirse.

Al llegar al medio de la ría, Wright izó las velas y, entonces, sonó una salva de 21 cañonazos, el máximo honor en la tradición naval. A continuación, las embarcaciones lo acompañaron unas millas hacia la salida y, después, ya puso rumbo hacia el oeste.

Seguimiento en línea

A partir de ahí, el australiano continuará su aventura en solitario. No obstante, la circunnavegación del 'Agitator' se puede seguir en tiempo real en línea, ya que está equipado con un sistema de posicionamiento que transmite datos continuamente. Estos datos se subirán a www.agitator.gal, donde se podrá ver el progreso de la travesía. El mismo sitio incluirá noticias recopiladas a partir de los mensajes cortos que enviará siempre que sea posible.

Además, al final de la aventura, se producirá un documental para la televisión y las redes sociales para promocionar el evento. El australiano lleva dos cámaras GoPro con dispositivos que le permitirán grabar en diferentes situaciones. También va equipado de un dron que solo podrá grabar con vientos suaves o condiciones de calma.

Segunda oportunidad para completar la vuelta al mundo

En 2022, Wright ya iba a participar en la Golden Globe Race, una regata en solitario, sin escalas y sin asistencias que sigue la misma ruta que ahora navegará. Sin embargo, problemas de salud le impidieron participar en esa edición.

Aunque esa regata vuelve a celebrarse este año, el australiano —que llegó a la isla con su barco hace cinco años y lo guarda allí en invierno— ha decidido emprender esta aventura por su cuenta, sin participar en la regata y desde A Illa de Arousa.

Aventura en solitario

Al respecto de los posibles riesgos, según la organización de la iniciativa, muchos marineros veteranos coinciden en que el "mayor peligro" es el cansancio acumulado: "Después de semanas de dormir muy poco, es más fácil cometer un error al reducir la vela, interpretar un informe meteorológico o realizar una reparación en cubierta".

Por ello, entre otros trabajos preparatorios a los que se ha sometido el 'Agitator', está la construcción de un mamparo estanco en la proa para evitar el hundimiento si choca con un objeto. También cuenta con cinturones de seguridad en las dos literas, a babor y a estribor, para garantizar la seguridad del navegante en caso de mal tiempo o en caso de encapotamiento.

Para permitir que el navegante acceda a la parte sumergida del barco si una avería lo hace necesario, se han instalado dos escalones en el timón. Además, el 'Agitator' está equipado con dos pilotos automáticos de viento y, a diferencia de otros, tiene su propio timón independiente.