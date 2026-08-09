Dos personas heridas en un accidente múltiple en Catoira (Pontevedra)

Único coche implicado en una salida de vía en Barbadás (Ourense), a 9 de agosto de 2026 Protección Civil de Barbadás

Inicio de domingo complicado en las carreteras gallegas. Dos personas han resultado heridas en una colisión con tres coches implicados en Catoira (Pontevedra). También han resultado lesionados otros dos individuos en una salida de vía en Barbadás (Ourense). Todas han sido trasladadas a los hospitales de referencia para cada uno de estos accidentes ocurridos entre la madrugada y el amanecer del domingo.

Como informa Europa Press, el accidente de Catoira fue registrado en torno a las 00:45 en el kilómetro 11 de la PO-548. El 112 Galicia tuvo constancia del mismo a través de varios particulares, que especificaron que había tres coches implicados en el siniestro, que se trató de una colisión frontal.

Las dos personas que resultaron heridas tuvieron que ser evacuadas al Hospital de O Salnés. En el operativo colaboró el 061, la Guardia Civil, los Bomberos de O Salnés, el GES de Padrón, Protección Civil de Catoira y Valga y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Salidas de vía en Barbadás

Por otra parte, otras dos personas fueron trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) tras resultar heridas en una salida de vía en Piñor, lugar del municipio de Barbadás. El accidente fue registrado a las 07:30 horas en el kilómetro 4 de la OU-519. Fue un particular quien contactó con el 112 para explicar los hechos.

Aunque en un primer momento se informó de una persona posiblemente atrapada, los dos ocupantes estaban fuera cuando llegaron los servicios de emergencia. Además del 061, participó la Guardia Civil, los Bomberos del Polígono de San Cibrao das Viñas y Protección Civil de Barbadás.