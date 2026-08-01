Rueda invita a Martínez Almeida a la Festa do Albariño de Cambados (Pontevedra): "Muy buen ambiente"
El presidente de la Xunta de Galicia mostró su "orgullo" al ver cómo este producto vitivinícola sigue "llevando el nombre de Galicia por todo el mundo"
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El máximo mandatario autonómico, Alfonso Rueda, ha reivindicado la Festa do Albariño de Cambados como "una de las grandes fiestas" del verano en Galicia. Allí estuvo acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, entre otros.
A través de un mensaje en sus redes sociales recogido por Europa Press, el titular del Gobierno gallego destacó el "buen ambiente" y la gran afluencia de público en lo que considera una de las "grandes fiestas del verano".
Rueda ha mostrado su "orgullo" al ver cómo este producto vitivinícola sigue "llevando el nombre de Galicia por todo el mundo" bajo el distintivo de #GaliciaCalidade.