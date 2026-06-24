Se hacen pasar por Guardia Civiles y atracan un hotel en Sanxenxo (Pontevedra)

Un grupo de seis personas ha ingresado en prisión provisional tras atribuírseles varios robos en todo el territorio nacional. Uno de ellos ocurrió, en marzo de 2025, en el Hotel Pinar del municipio pontevedrés de Sanxenxo, donde los ladrones se habrían hecho pasar por guardias civiles para perpetrar el delito.

A los seis detenidos se les imputan la pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, blanqueo de capitales, robo con fuerza, robo/hurto de uso de vehículo, usurpación de funciones y un delito contra la seguridad vial, sumando en total 25 hechos delictivos.

A finales del pasado año, Policía Nacional y Guardia Civil realizaron un primer análisis y obtuvieron información sobre un posible grupo criminal asentado en el sur de Madrid, que sustraía vehículos de alta gama en diferentes localidades de la provincia y les cambiaban las placas de matrícula. Tras modificarlas, la banda se desplazaba a pequeñas localidades de la geografía española y durante la madrugada, inutilizaban las medidas de seguridad de las entidades bancarias, llegando a cortar el cableado o a utilizar inhibidores de frecuencia.

Una vez en el interior de la entidad bancaria, según ha recogido Europa Press, usaban herramientas especializadas con las que desencajaban la caja fuerte, para introducirla en el vehículo previamente sustraído y huir del lugar rápidamente. De esta manera, llegaron a sustraer 132.000 euros en una sola noche.

Registros

En la operación, los agentes actuantes llevaron a cabo nueve registros en las provincias de Madrid, Barcelona y Toledo y detuvieron a los seis integrantes que formaban el grupo criminal.

Además, intervinieron dos armas de fuego cortas, cuatro armas simuladas, dos armas largas, una caja fuerte de uno de los bancos, una herramienta hidráulica para la apertura forzada, varios chalecos de Guardia Civil y Policía Nacional, chalecos antibalas, un detector de baliza, inhibidores, grilletes, una troqueladora de placas de matrícula, juegos de placas de matrícula falsas, llaves y utensilios para la sustracción de vehículos, ocho vehículos de alta gama, cuatro vehículos sustraídos, 26.000 euros en efectivo, así como nueve relojes de alta gama y diversas joyas.

Por todo ello, le atribuyen robos en entidades bancarias en Perales de Tajuña, Torrelaguna, Cobeña, y Bustarviejo (Madrid), Oropesa (Toledo), Quismondo (Toledo), El Casar (Guadalajara), un robo en una joyería en Alicante, un robo con violencia en un hotel en la localidad de Sanxenxo (Pontevedra), así como el robo de seis vehículos a motor y numerosos hurtos de placas de matrícula en Madrid y Granada.

En la investigación policial participaron unidades de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid y Pontevedra, así como la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Madrid.