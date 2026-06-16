Dos años de cárcel por agredir sexualmente a una compañera durante un taller de empleo en Valga (Pontevedra)

Un hombre ha sido condenado a dos años de cárcel por atentar contra la libertad sexual de una compañera del taller de empleo en el que participaba. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha considerado probado que le realizó tocamientos no consentidos y comentarios de índole sexual.

En concreto, la sala lo considera autor de un delito continuado de agresión sexual y de acoso sexual en el ámbito laboral. Así, también le impone la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la afectada durante cinco años, y el pago de una indemnización de 2.000 euros por la lesión y secuela resultante y de 3.000 euros por los daños morales que le causó.

Además, como resalta Europa Press, el tribunal absuelve al Concello de Valga (Pontevedra) de la responsabilidad civil subsidiaria, ya que entiende que no se acreditó que hubiera incumplido sus deberes de vigilancia.

Según los hechos probados de la sentencia, todo ocurrió en noviembre de 2023 durante el transcurso de un taller de empleo en el que participaban ambos. El varón realizó tocamientos en distintas ocasiones a la mujer y cogió su mano para acercársela a su miembro, rechazándolo ella varias veces.

Pese a todo, la sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).