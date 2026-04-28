Muere una mujer en Sanxenxo (Pontevedra) después de aparecer herida y semiinconsciente

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Policía Local y la Guardia Civil investigan el fallecimiento de una mujer en las últimas horas que, previamente, había aparecido herida. Los hechos ocurrieron en el municipio pontevedrés de Sanxenxo, horas después de que esta persona apareciera herida en una travesía de Portonovo.

Según han informado fuentes municipales recogidas por Europa Press, la mujer, de 54 años, fue hallada esta mañana herida y semiinconsciente en la Travesía Areal de Portonovo, donde residía.

En un primer momento fue trasladada al Punto de Atención Continuada (PAC) de Baltar, donde falleció horas después.