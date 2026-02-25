Rescatan al conductor de un coche que se cayó por un terraplén en Cuntis (Pontevedra)

Un hombre ha tenido que ser rescatado tras caer por un terraplén con su coche en Meseo, en el municipio pontevedrés de Cuntis.

Según ha informado el 112, el accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas. Tras el aviso del equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, también participaron la Guardia Civil de Tráfico, los Bombeiros do Salnés y Protección Civil, que fueron los que advirtieron de que el conductor había caído por un terraplén.

Finalmente, no fue necesario excarcelar al accidentado, que fue ayudado por los equipos de emergencia a salir del vehículo por su propio pie y subir hasta la carretera, donde recibió la asistencia de los profesionales sanitarios.

Posteriormente, fue evacuado en ambulancia hasta el centro hospitalario de referencia.