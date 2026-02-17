Sanxenxo (Pontevedra) contará con 25 nuevas viviendas públicas

Para el líder autonómico, según recoge Europa Press, "no hay tiempo que perder", por lo que la Xunta licitará este miércoles en un mismo contrato tanto la redacción del proyecto como el de la dirección de la obra y su ejecución, por lo que las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de abril.

Tras agradecer al regidor de Sanxenxo la cesión gratuita de la parcela, Rueda ha destacado que serán viviendas públicas "de calidad". Este contrato incluirá la obligación del uso de técnicas industrializadas de construcción, primando el uso de la madera.

El presidente autonómico ha recordado que la Xunta apuesta por esta forma de construcción que permite agilizar tiempos. Así, el uso de estas técnicas supondrá el 25% de la puntuación, a lo que se suma un 5% si la obra emplea madera gallega.