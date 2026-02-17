Sanxenxo (Pontevedra) contará con 25 nuevas viviendas públicas
La Xunta de Galicia y el Concello de Sanxenxo han firmado la cesión de una parcela municipal en Noalla para construir las 25 viviendas públicas
Sanxenxo (Pontevedra) contará con 25 nuevas viviendas públicas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde Telmo Martín han firmado este martes el convenio de cesión de una parcela municipal en Noalla para construir estos inmuebles.
Durante el acto, al que también ha acudido la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, Rueda ha puesto en valor los "avances" que está realizando su Ejecutivo para conseguir su objetivo de alcanzar las 10.000 viviendas públicas en la Comunidad en 2030.
Para el líder autonómico, según recoge Europa Press, "no hay tiempo que perder", por lo que la Xunta licitará este miércoles en un mismo contrato tanto la redacción del proyecto como el de la dirección de la obra y su ejecución, por lo que las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de abril.
Tras agradecer al regidor de Sanxenxo la cesión gratuita de la parcela, Rueda ha destacado que serán viviendas públicas "de calidad". Este contrato incluirá la obligación del uso de técnicas industrializadas de construcción, primando el uso de la madera.
El presidente autonómico ha recordado que la Xunta apuesta por esta forma de construcción que permite agilizar tiempos. Así, el uso de estas técnicas supondrá el 25% de la puntuación, a lo que se suma un 5% si la obra emplea madera gallega.