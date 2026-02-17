Sede del 112, Axega

Rescatan a dos buzos cuya embarcación volcó frente a la playa de Areas (Pontevedra)

La embarcación se acabó hundiendo porque "probablemente el mal estado del mar" la llevó hacia las rocas

El 112 Galicia ha movilizado varios medios de rescate por la presencia de dos buzos cuya embarcación volcó en una zona de rocas frente a las playas de Areas (Sanxenxo) y Nanín (O Grove).

Según fuentes de Emergencia consultadas por Europa Press, dos particulares alertaron de la presencia de una lancha volcada a unos 200 metros de la costa, e informaron de que había dos personas en el agua que podrían necesitar ayuda.

El CIAE 112 avisó de lo ocurrido a Salvamento Marítimo, Policía Local, Guardia Civil, 061 y GES de Sanxenxo. Finalmente, los buzos pudieron salir del agua por su propio pie, fueron rescatados de unas rocas y no necesitaron asistencia sanitaria.

Fuentes del Ayuntamiento de Sanxenxo han informado de que la embarcación se acabó hundiendo porque "probablemente el mal estado del mar" la llevó hacia las rocas.