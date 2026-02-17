Rescatan a dos buzos cuya embarcación volcó frente a la playa de Areas (Pontevedra)

El 112 Galicia ha movilizado varios medios de rescate por la presencia de dos buzos cuya embarcación volcó en una zona de rocas frente a las playas de Areas (Sanxenxo) y Nanín (O Grove).

Según fuentes de Emergencia consultadas por Europa Press, dos particulares alertaron de la presencia de una lancha volcada a unos 200 metros de la costa, e informaron de que había dos personas en el agua que podrían necesitar ayuda.

El CIAE 112 avisó de lo ocurrido a Salvamento Marítimo, Policía Local, Guardia Civil, 061 y GES de Sanxenxo. Finalmente, los buzos pudieron salir del agua por su propio pie, fueron rescatados de unas rocas y no necesitaron asistencia sanitaria.

Fuentes del Ayuntamiento de Sanxenxo han informado de que la embarcación se acabó hundiendo porque "probablemente el mal estado del mar" la llevó hacia las rocas.