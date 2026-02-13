Detenidas al menos dos personas en O Grove (Pontevedra) en un operativo contra el tráfico de drogas

La Guardia Civil ha detenido a al menos dos personas este viernes como parte de un operativo contra el tráfico de drogas a pequeña escala en la localidad pontevedresa de O Grove.

Fuentes conocedoras de la investigación han señalado a Europa Press que el operativo se realizó en la mañana de este viernes, con al menos dos personas detenidas y un registro.

Asimismo, desvinculan este operativo de la investigación abierta en relación con el barco hundido esta semana en O Grove con 11.000 litros de gasoil y que, entre las hipótesis que cobra más fuerza, estaría su relación con el tráfico de drogas.