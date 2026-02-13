Detenidas al menos dos personas en O Grove (Pontevedra) en un operativo contra el tráfico de drogas
La Guardia Civil desvincula este operativo de la investigación abierta en relación con el barco hundido esta semana en la localidad con 11.000 litros de gasoil
La Guardia Civil ha detenido a al menos dos personas este viernes como parte de un operativo contra el tráfico de drogas a pequeña escala en la localidad pontevedresa de O Grove.
Fuentes conocedoras de la investigación han señalado a Europa Press que el operativo se realizó en la mañana de este viernes, con al menos dos personas detenidas y un registro.
Asimismo, desvinculan este operativo de la investigación abierta en relación con el barco hundido esta semana en O Grove con 11.000 litros de gasoil y que, entre las hipótesis que cobra más fuerza, estaría su relación con el tráfico de drogas.