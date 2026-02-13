Imagen de archivo de un Guardia Civil

Imagen de archivo de un Guardia Civil EP

O Salnés

Detenidas al menos dos personas en O Grove (Pontevedra) en un operativo contra el tráfico de drogas

La Guardia Civil desvincula este operativo de la investigación abierta en relación con el barco hundido esta semana en la localidad con 11.000 litros de gasoil

La Guardia Civil ha detenido a al menos dos personas este viernes como parte de un operativo contra el tráfico de drogas a pequeña escala en la localidad pontevedresa de O Grove.

Guardacostas limpian los residuos tras el hundimiento, a 10 de febrero de 2026, en O Grove, Pontevedra, Galicia.

Fuentes conocedoras de la investigación han señalado a Europa Press que el operativo se realizó en la mañana de este viernes, con al menos dos personas detenidas y un registro.

Asimismo, desvinculan este operativo de la investigación abierta en relación con el barco hundido esta semana en O Grove con 11.000 litros de gasoil y que, entre las hipótesis que cobra más fuerza, estaría su relación con el tráfico de drogas.