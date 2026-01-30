El patrón mayor de Carril (Pontevedra), investigado por apropiación indebida

El patrón mayor de la cofradía Santiago Apóstol, Javier Quintáns, deberá comparecer como investigado ante el tribunal de instancia plaza 2 de Vilagarcía de Arousa después de que se admitiese a trámite la querella de la OPP-89 Parquistas de Carril y sus productores por un supuesto delito de apropiación indebida.

Según el auto de la magistrada fechado a 23 de enero de 2026, Quintáns tendrá que declarar el próximo 13 de marzo al apreciar indicios de delito.

En un comunicado, los parquistas han explicado que esta acción judicial responde a la "necesidad de esclarecer" el destino de los fondos y recursos de la entidad y de sus afiliados e inciden en que todo se debe a las "irregularidades detectadas" en el manejo de los fondos bajo la gestión del actual patrón mayor.

"Es importante aclarar que esta decisión de acudir a la Justicia no obedece a conflictos personales, sino al mandato ineludible de proteger los intereses económicos de los productores", recalan los parquistas en el comunicado.