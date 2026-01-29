Pena de ocho años y medio de prisión por violar a una mujer en Caldas de Reis (Pontevedra)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso de apelación y ha confirmado la pena de ocho años y seis meses de prisión impuesta por la Audiencia de Pontevedra a un hombre acusado de violar a una mujer en Caldas de Reis.

Los hechos sucedieron sobre las 02:00 horas del 8 de julio de 2022, cuando el acusado se encontraba en su vehículo y vio a la víctima orinando en la calle; se acercó a ella, le preguntó si estaba bien y le ofreció su ayuda.

La mujer le pidió que la llevase a una parada de autobús y se sentó en la parte de atrás del coche. En ese momento, el hombre la empezó a tocar y le dijo "te va a gustar".

A pesar de la negativa de la víctima, y aprovechándose de que la mujer venía de fiesta de un bar donde había ingerido una cantidad notable de bebidas alcohólicas, empezó a desvestirla a la fuerza, la recostó en el asiento del coche, se colocó encima y le introdujo los dedos en la vagina.

A continuación, la penetró por vía vaginal y eyaculó dentro de la víctima. El hombre no cesó en su agresión hasta que la mujer pudo soltarse de él y salir del vehículo.

Un amigo de la víctima y otra clienta del bar donde había estado la encontraron fuera del vehículo totalmente desnuda de cintura para abajo, llorando y en estado de shock.

Ahora, el alto tribunal gallego desestima el recurso de apelación y confirma la pena de 8 años y seis meses de cárcel, la medida de libertad vigilada por un período de 10 años, una orden de alejamiento y deberá indemnizar a la víctima con 20.320 euros por las lesiones y el daño moral sufrido.

Contra la sentencia del TSXG cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.