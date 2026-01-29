Operación Ceira: Cambados (Pontevedra) ordena seguir la causa contra seis investigados por contrabando de narcolanchas

La magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza 4, ha concluido la instrucción de la denominada operación Ceira, en la que se investigó a once personas con vínculos en Portugal por su presunta dedicación al tráfico de drogas y al contrabando de narcolanchas en la provincia de Pontevedra.

En el marco de Eurojust —la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal—, la jueza solicitó en enero de 2024 la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con Portugal para desarrollar las pesquisas.

En el auto, la magistrada señala que las diligencias practicadas revelan indicios suficientes de la comisión de delitos por parte de varios investigados y ordena continuar la tramitación por el procedimiento abreviado contra seis personas.

Los hechos podrían constituir un delito de contrabando de embarcaciones consideradas género prohibido, un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, un delito de defraudación de fluido eléctrico y dos delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

La resolución dispone dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten escrito de acusación, o bien el sobreseimiento, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.