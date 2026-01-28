Nuevo accidente en la AP-9: Herida leve tras una salida de vía en Caldas (Pontevedra)
El conductor implicado colisionó con su vehículo contra la mediana del vial
Una persona sufrió heridas de carácter leve tras sufrir una salida de vía y colisionar con la mediana en la AP-9, a su paso por el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, en la provincia de Pontevedra.
Según la información del 112 Galicia recogida por Europa Press, el suceso se produjo minutos después de las 09:00 horas de hoy miércoles y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.
Debido a lo anterior, el servicio de Emergencias desplazó hasta el punto a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local y a Protección Civil.