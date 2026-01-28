Helicóptero y ambulancia del 061.

Helicóptero y ambulancia del 061. 061

O Salnés

Nuevo accidente en la AP-9: Herida leve tras una salida de vía en Caldas (Pontevedra)

El conductor implicado colisionó con su vehículo contra la mediana del vial

También te podría interesar: Varios heridos, entre ellos dos diputados del PP, en el accidente múltiple en la AP-9 con al menos 20 vehículos implicados

Publicada

Una persona sufrió heridas de carácter leve tras sufrir una salida de vía y colisionar con la mediana en la AP-9, a su paso por el municipio pontevedrés de Caldas de Reis, en la provincia de Pontevedra.

Una colisión múltiple en la AP-9, a la altura del municipio coruñés de Oroso.

Según la información del 112 Galicia recogida por Europa Press, el suceso se produjo minutos después de las 09:00 horas de hoy miércoles y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

Debido a lo anterior, el servicio de Emergencias desplazó hasta el punto a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local y a Protección Civil.