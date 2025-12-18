El BNG expulsa a un concejal de Moraña (Pontevedra) tras ser acusado de violencia machista

El BNG ha anunciado que ha suspendido de militancia y ha pedido la devolución del acta como concejal del municipio de Moraña a Rubén Fernández Monteagudo por una acusación de violencia machista.

Según ha informado en un comunicado, la Ejecutiva Nacional del partido tomó la decisión el pasado lunes, 15 de diciembre, tras tener conocimiento de la denuncia el día anterior a través de una persona del entorno personal de la víctima.

En esta reunión, añaden, se tomaron dos decisiones: la de expulsar y solicitar la dimisión del concejal, que "en el momento de los hechos no ostentaba ningún cargo ni responsabilidad política dentro de la organización". También la de ponerse en contacto con la víctima para "trasladarle el apoyo total" del partido y "asumir sus indicaciones en relación con la comunicación pública de este asunto".

El BNG aclara que la decisión se ha tomado a pesar de no haber recibido una "denuncia formal" por el canal interno habilitado y que la información llegó "de manera verbal a través de una persona del entorno de la víctima", lo que provocó la "reacción inmediata" de la dirección del Bloque.