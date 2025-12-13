Rueda insiste en Sanxenxo (Pontevedra) en apostar por iniciativas para desestacionalizar el turismo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apostado por "seguir fomentando iniciativas turísticas que contribuyan a la diversificación de la oferta y la desestacionalización de la afluencia de viajeros".

El mandatario autonómico participó este sábado en la inauguración del Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas, situado en el rehabilitado Pazo de Quintáns de Sanxenxo.

Se trata de un proyecto municipal financiado al amparo del Plan territorial do litoral, impulsado por la Xunta y dotado con más de 29,3 millones de euros de fondos europeos Next Generation.

En su intervención, Rueda ha destacado el "valor de recuperar un Pazo con todo lo que supone su arquitectura e historia". Además, ha remarcado la importancia de esta iniciativa que "apuesta por recuperar el patrimonio" a la vez que "da un impulso al turismo gastronómico", un segmento de "alto valor".

Asimismo, ha remarcado la "buena salud turística" de la Comunidad, señalando que "no sobra nadie" con el objetivo de que los turistas vengan "cada vez más repartidos durante el año".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha aplaudido esta iniciativa, que define como un "nuevo polo de atracción" para un destino turístico como las Rías Baixas que "tiene en la gastronomía una de sus grandes fortalezas".