La Policía investiga el robo de tres abetos navideños en Sanxenxo (Pontevedra)

O "Recuncho do Nadal" de la capilla de O Santo de Nantes (Sanxenxo) se ha quedado sin abetos navideños. La Policía Local ha abierto una investigación por el hurto de estos ejemplares.

Así, con el objetivo de que esto no vuelva a suceder, este espacio de decoración se trasladará al campo de la fiesta, coincidiendo con la celebración de las fiestas patronales.

Esta celebración tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de diciembre. Más concretamente se homenajeará a la Inmaculada Concepción, a Santa Eulalia y San Antonio.