Evacuado en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) tras un fuego en su casa originado en un calefactor

Un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida del Doctor Tourón de Vilagarcía de Arousa obligó a evacuar a un vecino -y residente en el domicilio- al hospital. Así lo informó el CIAE 112 Galicia.

El suceso se produjo al filo de las 21:00 horas de este martes, momento en el que el 112 recibió un aviso de un particular que alertaba sobre la presencia de humo en las escaleras del edificio en cuestión.

Debido a lo anterior, fueron alertados inmediatamente los bomberos de Vilagarcía, la Policía Local y Policía Nacional, Protección Civil y los servicios de Urxencias Sanitarias-061, que trasladaron al hombre con síntomas de inhalación de humo.

Según pudo saber Europa Press, el incendio habría tenido su origen en un calefactor y las llamas calcinaron parte de un sofá. Además, el humo se extendió por el edificio, por lo que fue necesario realizar trabajos de ventilación.