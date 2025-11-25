Fallece un hombre tras caer al agua en el puerto de O Grove (Pontevedra)

Un hombre ha perdido la vida después de caer al agua en la avenida de Beiramar, en el puerto detrás de la lonja del municipio pontevedrés de O Grove.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ha ocurrido alrededor de las 14:45 horas de este martes y fue un particular el que pidió asistencia para un familiar al que acababa de retirar del agua.

Se dio aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero fue anulado tras confirmarse el fallecimiento del varón; a Salvamento Marítimo; a Gardacostas; a la Guardia Civil; a la Policía Local; y a los efectivos de Protección Civil.