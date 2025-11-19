Condenados dos porteros en Sanxenxo (Pontevedra) por agredir a un cliente que quiso sacar una copa

Dos porteros de una discoteca de Sanxenxo han sido condenados a sendas multas por agredir a un cliente que intentó sacar una copa fuera del establecimiento. Así lo determinó la magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados.

Más concretamente, uno de ellos deberá pagar una multa de 1.350 euros y el otro, de 360 euros. Además, ambos tendrán que abonar 200 euros a la víctima; 256, al Servizo Galego de Saúde; y 285, a la Fundación Pública Urxencias Sanitarias.

En la sentencia se reconoce como probado que, durante la madrugada del 9 de julio de 2025, el denunciante salió corriendo tras intentar sacar una consumición del local, pero fue alcanzado por los dos acusados. Uno de ellos, según el relato de hechos acreditados que figura en la resolución, lo agarró por detrás y comenzó a golpearlo en la cabeza, haciéndole caer al suelo, donde su compañero le propinó una patada en el costado izquierdo. Tras la agresión, el joven, de 20 años, requirió asistencia médica, pues sufrió una contusión ocular y excoriaciones.

El Alto Tribunal fundamentó su fallo en la declaración del denunciante, en los informes médicos, y en un vídeo incorporado a la causa. En este último se escucha, además, cómo la víctima grita desesperadamente: "Por favor tío, por favor, para".

En la resolución, la magistrada subraya que "no se justifica un comportamiento tan agresivo y desproporcionado" y, menos, motivado "porque el denunciante pretendiese sacar una consumición de un local de manera inadecuada, ya que hay otras maneras de proceder y ninguna de ellas es mediante golpes".

En la causa había otros dos acusados, también porteros de la discoteca, que resultaron absueltos al no ser identificados por la víctima. La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.