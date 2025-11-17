Buscan a un joven desaparecido este lunes en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) SOS DESAPARECIDOS

SOS Desaparecidos ha difundido una alerta por la desaparición de un joven de 23 años que ha desaparecido este lunes en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

Según fuentes policiales que recoge Europa Press, la familia del joven ha interpuesto una denuncia y ya se han iniciado las pesquisas para localizarlo.

Se trata de Joao V.V.S., que según la alerta difundida tiene pelo negro, mide 1,79 metros y es de complexión delgada. La última vez que lo vieron, llevaba pantalón de trabajo gris con bolsillos negros, sudadera negra, zapatos de trabajo negros con amarillo, chaqueta negra y gorro.