Fallece antes de ser juzgado por difundir pornografía infantil, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Un hombre de Vilagarcía de Arousa ha fallecido antes de ser juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Se le acusaba de difundir material de pornografía infantil, pero su muerte ha supuesto la extinción de su responsabilidad penal, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La Fiscalía solicitaba para el hombre una condena de ocho años de prisión, además de nueve años de libertad vigilada, con prohibición de desempeñar actividades que implicasen contacto con menores y la obligación de participar en programas de educación sexual. También doce años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implicase contacto directo con menores, así como el decomiso del ordenador y del disco duro intervenidos y el pago de las costas del proceso.

El acusado había sido detenido en el marco de la operación policial Cuervo, desarrollada por la Policía Nacional entre 2020 y 2021. Durante la investigación, los agentes detectaron que el sospechoso utilizaba un programa informático para descargar y compartir varios archivos con contenido sexual explícito protagonizado por menores "de muy corta edad y aspecto prepuber".

En el registro de su domicilio, los agentes intervinieron el ordenador desde el que presuntamente había distribuido los archivos. El análisis del dispositivo permitió localizar 287 vídeos o archivos similares, de los cuales 83 habrían sido compartidos. En muchos de ellos aparecían menores realizando tocamientos y otras prácticas sexuales, tal y como precisó Europa Press.