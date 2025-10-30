Detenida una mujer en Cambados (Pontevedra) que ofrecía vídeos sexuales de su hija menor a cambio de dinero

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de O Salnés acusados de delitos contra la libertad sexual de una menor. Concretamente, a un hombre de 31 años y una mujer de 40, madre de la menor.

La investigación, según detalla la Benemérita en una nota de prensa, se inició después de que la mujer denunciase unas "supuestas coacciones" por parte de un hombre "con el que había tenido algún encuentro casual", contra ella y su hija.

El varón había conocido a la mujer en una aplicación de citas y quedó con ella un par de veces. Tras esto, contactó con la hija "para pedirle vídeos de índole sexual" y le propuso "dedicarse a vender este tipo de vídeos". Ante la negativa de la menor, el hombre supuestamente la amenazó con "ir a por ella y a por su progenitora".

Tras identificar al hombre y continuar con la investigación, la Guardia Civil comprobó que había sido la propia madre la que "habría puesto en contacto a este hombre con su hija". Un "giro inesperado" de la investigación, que reveló que la detenida "le había enviado a dicho hombre varios vídeos de su hija en ropa interior" y llegó a entregarle alguna prenda de ropa interior de la menor.

Por esto, la madre fue detenida imputándole un delito contra la libertad sexual y un delito de revelación de secretos. También se detuvo al varón por varios delitos relacionados con la explotación sexual y corrupción de menores, además de delito de coacciones, revelación de secretos y contra la libertad sexual de la menor.

Durante la detención de ambos, se incautaron varios dispositivos electrónicos utilizados para llevar a cabo la actividad delictiva.

Los detenidos, junto con las diligencias, han sido puestos a disposición judicial del Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 3 de Cambados, el cual ha decretado la libertad provisional con cargos.