Interceptan un VMP en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) que circulaba por una vía interurbana

La Guardia ha interceptado al conductor de un patinete eléctrico que circulaba por la PO-548, a su paso por el municipio pontevedrés de Vilagarcía.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, una patrulla que hacía labores de vigilancia observó a un vehículo de movilidad personal (VMP) circulando por una vía interurbana, por donde tienen prohibido circular este tipo de vehículos.

Además, el conductor no llevaba prendas reflectantes y el patinete carecía de alumbrado, por lo que ponía en grave riesgo tanto a los conductores que circulan por esta vía como al propio usuario del VMP.

Desde la Guardia Civil recuerdan que los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, tienen la consideración de vehículos a todos los efectos y por tanto, sus conductores están obligados a cumplir las normas y señales de circulación establecidas en la legislación vigente.

Estos vehículos no pueden circular por vías interurbanas, travesías, autopistas ni autovías, y sus usuarios deben adoptar las medidas necesarias de visibilidad y seguridad, especialmente durante las horas nocturnas o en condiciones de baja luminosidad.