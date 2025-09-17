La Xunta empezará a tramitar la ampliación de la Autovía do Salnés antes de fin de año

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha presentado el proyecto que, entre otras actuaciones, permitirá ampliar la autovía do Salnés.

"Es una obra muy demandada y necesaria que va a tener un gran impacto, que realzará esta zona y hará uun poco más fácil la vida de los vecinos y de los visitantes", ha destacado el mandatario gallego, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La iniciativa, concebida como un proyecto de interés autonómico (PIA) —que se empezará a tramitar antes de fin de año— y dotada con un presupuesto de 40 millones de euros, combina actuaciones viarias con medidas de integración ambiental.

En esta línea, Rueda ha enfatizado la importancia de realizar mejoras para "poder acceder a esta zona con comodidad", pero siempre "con sentidiño y el respeto a los valores medioambientales" por los que destaca este entorno.

El plan incluye la ampliación de la Vía Rápida entre Sanxenxo y A Lanzada, con el desdoblamiento hasta Noalla y con un tercer carril entre Noalla y A Lanzada, así como la ampliación a cuatro carriles de la PO-308 entre la Vía Rápida y la PO-550.

También contempla el desplazamiento de un paso peatonal y la creación de una senda peatonal y ciclista que recorra toda A Lanzada. En paralelo, se desarrollarán medidas ambientales de recuperación de dunas en el entorno de las carreteras autonómicas y de mejora de la conectividad de los humedales existentes.