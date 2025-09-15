Desarticulan en pleno centro de Vilagarcía (Pontevedra) un "punto negro" de venta de drogas

La Policía Nacional ha desarticulado un "punto negro" de distribución y venta de heroína y cocaína en pleno centro de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), que se ha saldado con tres personas detenidas.

La investigación, que se enmarca dentro de la Operación 'Calatrava II', se remonta al mes de mayo de este año. Entonces, los agentes comprobaron la existencia de un grupo criminal que se dedicaría a la distribución de "importantes" cantidades de heroína y cocaína a pequeños consumidores en el centro de la ciudad.

Por todo ello, el pasado 11 de septiembre, los agentes detuvieron a los implicados y llevaron a cabo el registro de tres domicilios. En una de las viviendas localizaron un arma de fuego con munición y lista para disparar, así como droga lista para su venta.

En total, la Policía Nacional ha incautado 800 dosis de heroína, 600 dosis de cocaína, dinero fraccionado, un patinete eléctrico y diversa documentación. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.