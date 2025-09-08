Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

O Salnés

El joven que supuestamente mató a su madre en Vilagarcía (Pontevedra) permanece en la UCI en estado grave

Tras supuestamente matar a su madre el pasado viernes, el joven de Vilagarcía de Arousa se precipitó desde un tercer piso

El joven de 22 años investigado por la Policía Nacional por matar supuestamente a su madre permanece ingresado en la UCI en estado grave. Tras cometer el matricidio, se tiró desde el tercer piso.

El joven se encuentra en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, a donde fue trasladado desde su piso en la calle Duque de Rivas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Allí fue, supuestamente, donde asesinó a su madre.

Como recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes y la Policía Nacional lo investiga como un matricidio. La víctima, una mujer de 61 años de edad, fue hallada muerta en el domicilio, boca abajo, y presentaba heridas por arma blanca.

Mientras, su hijo se precipitó desde la ventana de la vivienda, en un tercer piso. En un primer momento, fue trasladado con diversos traumatismos y stock hemorrágico al hospital comarcal de O Salnés.

Tras una primera atención, y ante la gravedad de su estado, fue finalmente evacuado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. En el complejo clínico permanece ingresado, en estado grave, en la Unidad de Cuidados Intensivos.