Operación contra el narcotráfico: Seis detenidos en O Salnés (Pontevedra)

La Guardia Civil ha detenido a una decena de personas, seis dentro de la provincia de Pontevedra, en una operación contra el narcotráfico en la comarca de O Salnés (Pontevedra).

Los arrestados tendrían relación, supuestamente, con la entrada de cocaína en la costa gallega, según recoge Europa Press de fuentes de la investigación.

En el operativo, que comenzó este miércoles y está dirigido por el juzgado número 4 de Cambados, también colaboran agentes de la DEA, la Europol y de la Policía Judiciária de Portugal.

El operativo iniciado este martes, liderado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluye 11 registros, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, algunos de ellos en Vilanova de Arousa, concretamente en la parroquia de Baión, aunque también en Madrid.

Entre los detenidos figura un ciudadano de nacionalidad colombiana acusado de liderar una organización dedicada presuntamente al tráfico de estupefacientes a gran escala, según han detallado las citadas fuentes.