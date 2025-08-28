Los autocaravanistas responden al alcalde de O Grove (Pontevedra): "Regule el turismo, no lo criminalice "

Tras dos semanas sin conseguir respuesta del Concello de O Grove (Pontevedra), los autocaravanistas gallegos han decidido publicar una carta para denunciar las palabras del alcalde José Antonio Cacabelos. El socialista definió como una "invasión" y un "atentado ecológico" la presencia de esta forma de hacer turismo en su municipio.

"Después de dos semanas intentando ponernos en contacto con él y no ser localizado, hemos decidido emitir un comunicado y que llegue a todos los ámbitos posibles, y qué mejor que hacerlo en prensa, siguiendo su modelo", se puede leer en la carta escrita por la presidenta de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), María del Mar García Pena.

Desde AGA, consideran que "está fuera de lugar" calificar de "invasión" la presencia de autocaravanas en "plena temporada estival". "¿Acaso no aumentan también los turismos de forma desproporcionada y por ello no se les prohíbe aparcar?", se pregunta García Pena.

Ante la propuesta municipal de prohibir el estacionamiento de autocaravanas, AGA responde que "no se puede discriminar" ya que son un vehículo más mientras no desplieguen toldos, mesas o sillas. Además, proponen sanciones a aquellos usuarios que vacíen las aguas grises a la vía pública.

"La mayoría de los autocaravanistas somos gente responsable y tenemos una gran conciencia ecológica y social", aseguran. A renglón seguido, recomiendan al alcalde de O Grove a viajar a otras poblaciones, en las que las autocaravanas "conviven con el resto del turismo sin conflictos".

La mayoría de los autocaravanistas somos gente responsable y tenemos una gran conciencia ecológica y social María del Mar García Pena, presidenta de AGA

"Por muy poco que le guste, o no quiera verlo y decida mirar a otro lado, tiene que ser consciente de que el turismo en autocaravana ha llegado para quedarse y así va a ser. Sólo hay que saber ordenarlo pero dentro de la ley", sentencia la presidenta de AGA.

Los autocaravanistas demandan así aparcamientos disuasorios, un borne de servicio con plataforma de vaciado y limitar la estancia. "Regule el turismo, pero no lo discrimine ni criminalice", apuntan.

Así, recuerdan que están a disposición del Concello de O Grove para conseguir la mejor solución para ambas partes. "Nuestra política no es intimidar, ni atacar, ni discriminar y mucho menos amenazar", concluyen.

Carta de la Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) al alcalde de O Grove