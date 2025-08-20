Controlado un incendio en una vivienda utilizada como almacén en Caldas de Reis (Pontevedra)

Los servicios de emergencias han controlado un incendio en una vivienda utilizada como almacén en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis.

Según ha informado el 112, en el interior había vehículos agrícolas y una importante cantidad de madera almacenada. Los bomberos aún trabajan para apagar las llamas, como recoge Europa Press.

Indican que fue la Policía Local la que, hacia las 6:00 horas, alertó al 112 de que una casa ardía en la parroquia de Arcos da Condesa. Cabe destacar que ninguna persona ha resultado herida.

Al lugar se desplazaron los Bomberos de O Salnés, Guardia Civil, Policía Local y voluntarios de Protección Civil. También se informó al personal del distrito forestal de la zona.