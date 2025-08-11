Evalúan la situación por el incendio en una nave de Vilagarcía (Pontevedra)

Técnicos de Emerxencias evalúan este lunes la situación de las viviendas en el entorno del incendio que ha quemado la nave de Impex Europa, fabricante de raticidas como Ratibrom, para la vuelta de todos los vecinos a sus casas.

En un comunicado remitido a Europa Press, el gobierno local de Vilagarcía indica que los vecinos de nueve de las 15 viviendas afectadas ya han podido volver a sus casas desde la noche del domingo. Además, "con bastante probabilidad", las otras seis que cuentan con restricciones de acceso "podrán ser habitadas de nuevo desde esta tarde", en función de las inspecciones que se harán "casa por casa".

Además, el Ayuntamiento apunta que los moradores deberán tomar precauciones, tales como puertas y ventanas cerradas, así como uso de mascarillas. Si bien el incendio está controlado, "siguen desprendiéndose humos y gases".

El gobierno municipal también prevé que se pueda desactivar el operativo que estuvo a nivel 1 en el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) desde el inicio del accidente.

Las viviendas que restan por retomar la normalidad se encuentran tres en la calle de A Bouza y otras tres en la avenida de Pontevedra, las más próximas a la nave siniestrada.

Por otra parte, el gobierno local ha querido agradecer públicamente la labor de todos los medios que han participado en el operativo, con especial mención a los efectivos municipales, incluidos agentes de la Policía Local que estaban fuera de servicio.

Finalmente, el Ayuntamiento de Vilagarcía traslada a los empresarios y trabajadores de Impex su "solidaridad y apoyo", con "la seguridad de que sabrán recuperar pronto de esta desgracia para continuar siendo una de las empresas referentes del tejido económico del municipio".