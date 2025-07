Esta es la multa y la sanción para el patrón mayor de Portonovo (Pontevedra) por pescar pulpo ilegal

El patrón mayor de Portonovo, Martín Domínguez, tendrá que pagar una multa de casi 2.500 euros y se le suspenderá el permiso de explotación durante dos meses después de que fuese interceptado con 115 kilos de pulpo de más en su barco.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando Gardacostas de Galicia lo interceptó con este excedente de pulpo ilegal y precintó su embarcación. El excedente decomisado fue entregado al Banco de Alimentos de Pontevedra.

Según han informado fuentes de la Consellería do Mar a Europa Press, se le impondrá una multa de 2.469 euros y el expediente de sanción, que tramita la Dirección Territorial de la Consellería en Vigo, incluye también la suspensión del permiso de explotación durante dos meses para faenar mediante arte de nasa de pulpo.

La Consellería do Mar aclara que "no se cumple ninguno de los supuestos establecidos en la normativa vigente para proceder a la intervención administrativa" y al cese del patrón mayor, ya que su actuación "no afecta a la situación económica de la cofradía".

Añade que "se trata de un acto realizado a título individual por la persona que ostenta el cargo de patrón mayor, es decir, es un acto realizado en su condición de armador y no de patrón mayor, y eso supondrá, a título individual, la sanción o multa que le corresponda".