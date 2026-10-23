Intervienen dos kalashnikov, una narcolancha y cinco vehículos españoles en Portugal, a 70 kilómetros de Galicia

Dos kalashnikov cargados, una narcolancha y cinco vehículos con matrícula española han sido intervenidos por la GNR en el norte de Portugal, a unos 70 kilómetros de la frontera con Galicia. Además, detuvieron a un hombre de 41 años.

Según ha informado la GNR a Europa Press, los hechos sucedieron en la localidad de Fonte Boa, en el municipio de Esposende, sobre las 23:45 horas de este miércoles, cuando el Comando Territorial de Braga detectó varios vehículos sospechosos que realizaban preparativos para montar y echar al agua una embarcación de apoyo al narcotráfico.

Los agentes detuvieron a un hombre de 41 años e incautaron seis vehículos -cinco de ellos con matrícula española y uno portuguesa- una embarcación, dos motores, cerca de 1.500 litros de combustible y dos fusiles de asalto kalashnikov cargados, con dos cargadores.

Durante el operativo, al menos tres sospechosos huyeron a pie, por lo que movilizaron drones para realizar búsquedas sobre el terreno. Ahora, la investigación continúa en coordinación con la Policía Judicial.