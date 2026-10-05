Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. Guardia Civil

Domingo negro en las carreteras gallegas: dos motoristas mueren en accidentes en Ourense y Barro

Dos motoristas perdieron la vida este domingo en sendos accidentes de tráfico registrados en Ourense y en Barro (Pontevedra), ambos tras colisionar con turismos.

El primero de los siniestros se produjo alrededor de las 17:15 horas en la calle Ponte Sevilla, en el barrio ourensano de Mariñamansa, cerca del Pazo dos Deportes Paco Paz.

Según informó el 112 Galicia, una motocicleta chocó contra un turismo y el alertante ya advertía de que el motorista se encontraba grave. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil y Policía Local.

Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor de la moto. Además, otras tres personas tuvieron que ser atendidas tras la colisión.

Cinco vehículos implicados en el accidente de Barro

Horas después, alrededor de las 21:30, otro motorista falleció tras colisionar con un turismo en el kilómetro 9 de la carretera PO-531, a su paso por el municipio pontevedrés de Barro.

Los servicios de emergencia movilizaron al 061 y a la Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que en el accidente se habían visto implicados finalmente hasta cinco vehículos.

Los medios desplazados confirmaron el fallecimiento del motorista, sin que pudieran hacer nada por salvarle la vida. El conductor del turismo sufrió heridas de carácter leve.