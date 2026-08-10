Alerta roja este martes por calor en Ourense y el interior de Pontevedra

La Xunta de Galicia activa la alerta roja por calor en el interior de las provincias de Pontevedra y Ourense durante la jornada de este martes.

Según la previsión de MeteoGalicia, Galicia quedará bajo el predominio de las altas presiones y con entrada de aire cálido procedente del sur de la península. Esto dejará los cielos despejados y provocará un incremento de las temperaturas. La situación de calor continuará previsiblemente hasta el viernes, especialmente en el interior.

Las altas temperaturas han llevado al gobierno gallego a desaconsejar la práctica de deporte federado entre las 13:00 y las 17:00 horas, salvo en el caso de los náuticos y acuáticos. Asimismo, recomiendan a los organizadores de las pruebas que adapten los horarios de la práctica deportiva a las condiciones específicas de cada zona, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas sobre la salud.

Recomendaciones para la población

La Xunta alerta de que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son las personas mayores de 65 años y los menores de 4 años, especialmente los menores de un año; las personas que padecen determinadas patologías, como enfermedades cardiovasculares (enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica), diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, alzhéimer o patologías similares, y enfermedad psiquiátrica.

También se consideran grupos de riesgo las personas que toman determinados medicamentos, como fármacos con efecto anticolinérgico, diuréticos, así como quienes realizan un consumo importante de alcohol.

Asimismo, forman parte de los grupos de riesgo las personas mayores que viven solas, las personas vulnerables que viven en viviendas mal acondicionadas, aquellas con exceso de peso o un peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas y quienes pasan varias horas al aire libre.

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población: