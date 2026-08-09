El incendio en Baltar (Ourense) ya afecta a 95 hectáreas y se estabilizan los dos de Rodeiro (Pontevedra)

Incendio en Baltar (Ourense), en una imagen tomada por la BRIF de Laza en su desplazamiento hacia el incendio, a 8 de agosto de 2026 BRIF de Laza

Continúa activo el incendio declarado en la parroquia de Garabelos do Bouzo, en Baltar (Ourense). Las llamas han alcanzado, por el momento, 95 hectáreas, mientras los fuegos en Rodeiro-Arnego y Rodeiro Carboentes (Pontevedra) se han estabilizado.

Según ha detallado la Consellería do Medio Rural en nota de prensa, el incendio declarado a las 12:21 horas de este pasado sábado en el municipio ourensano de Baltar continúa activo y afecta a una superficie de 95 hectáreas. Actualmente, trabajan en su extinción tres técnicos, 12 agentes, 21 brigadas, 13 motobombas, tres palas, una unidad técnica de apoyo, seis helicópteros y nueve aviones.

En Pontevedra, se ha estabilizado a las 00:50 horas de este domingo el incendio en Rodeiro-Arnego, registrado el sábado a las 15:59 horas de la tarde. Tal y como ha concretado Medio Rural, según las últimas estimaciones afecta a más de 20 hectáreas. Para extinguirlo, se movilizaron 10 agentes, 12 brigadas, ocho motobombas, una pala, cuatro helicópteros y dos aviones.

En el mismo municipio, también se estabilizó el fuego de Rodeiro-Carboentes, iniciado en la tarde del sábado, sobre las 16:03 horas. En este caso, como recoge Europa Press, el incendio afecta a una superficie de más de 20 hectáreas y para su extinción se desplazaron, por el momento, dos técnicos, 10 agentes, 13 brigadas, 13 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.