Hallan un camión encallado en el río Miño que podría estar relacionado con el narcotráfico

Camión parcialmente hundido en una zona del río Miño en Caminha (Portugal) con una embarcación de alta velocidad en su interior. Autoridade Marítima Nacional

La Policía Marítima de Portugal ha hallado este martes un camión con el remolque semihundido en una zona del río Miño en la localidad portuguesa de Caminha con una lancha de alta velocidad en su interior.

Según ha informado la Autoridade Marítima Nacional a Europa Press, la embarcación encontrada en el interior del camión presenta características "asociadas a operaciones logísticas utilizadas por redes de narcotráfico" y ha estimado su valor por encima de los 400.000 euros.

El remolque del camión se encontraba parcialmente dentro del agua en una rampa de acceso al río Miño, en Lanhelas, y las autoridades portuguesas desconocen por el momento cómo pudo acabar ahí.

La alerta fue recibida por la Policía sobre las 08:30 horas. En concreto, tal y como recoge la Autoridade Marítima Nacional, se informaba de la existencia de una embarcación de alta velocidad dentro de un semirremolque sumergido parcialmente en el agua.

Con estos datos, se activaron efectivos del Comando Local de la Policía Marítima de Caminha, de la Unidad Regional de Investigación Criminal de la Policía Marítima (URIC) y del Servicio de Recogida de Vestigios e Identificación Judicial (SRVIJ). También fueron movilizados efectivos de la GNR (Guardia Nacional Republicana), de la Policía Judicial y de los Bomberos Voluntarios de Caminha.

Ahora, la Policía Marítima lleva a cabo las diligencias necesarias para la preservación de las pruebas, así como para la retirada y remolque del conjunto de vehículos. El Comando Local de la Policía Marítima de Caminha se encuentra a cargo de la intervención.