El Gobierno impulsa una campaña contra la violencia machista en el Camino de Santiago Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, presentó este martes en Nigrán la campaña 'No Caminas Sola', una iniciativa destinada a reforzar la protección de las mujeres que recorren el Camino de Santiago y a prevenir las violencias machistas en las rutas jacobeas.

Abel Losada estuvo acompañado por el alcalde de Nigrán, Juan Antonio González Pérez; la responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, María José Rodríguez; el teniente coronel de la Guardia Civil Óscar Grañas; y el comisario jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo-Redondela, Ramiro José Gómez García.

Durante la presentación, el subdelegado destacó que el objetivo de la campaña es que "todas las mujeres puedan recorrer el Camino con libertad y seguridad, sabiendo que cuentan con una amplia red de recursos y profesionales preparados para atenderlas ante cualquier situación de riesgo o emergencia".

Un total de 450 establecimientos y servicios colaboran en la difusión de la campaña, entre ellos farmacias, centros de salud, albergues, oficinas de turismo y dependencias de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales. En estos puntos se han distribuido 17.000 tarjetas y 450 carteles, en castellano e inglés, con información y recursos dirigidos a las peregrinas.

El material incluye además un código QR que permite acceder directamente a los teléfonos de emergencia y a los recursos de atención y protección disponibles.

Abel Losada incidió en la importancia de la prevención y la colaboración institucional para garantizar la seguridad de las mujeres y destacó que "la lucha contra las violencias machistas requiere de la implicación del conjunto de la sociedad y de una actuación coordinada de las administraciones públicas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".