Nace en Galicia una plataforma de ayuda directa para familias afectadas por el doble terremoto en Venezuela

Galicia se convierte en punto de partida de una nueva iniciativa solidaria para responder a la emergencia humanitaria provocada por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio. La plataforma Conecta Venezuela, nacida en Santiago de Compostela y ya operativa a través de conectavenezuela.es, busca canalizar ayuda directa y verificada hacia familias, hospitales e instituciones afectadas.

Según los datos recogidos por la propia plataforma, dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 provocaron una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente del país, con más de 12.700 familias damnificadas, más de 3.400 edificios afectados y 38 hospitales dañados.

La iniciativa está impulsada por Fran Fialli, venezolano afincado en Santiago desde hace 25 años e hijo de padre gallego y madre venezolana. Parte de su familia materna continúa residiendo en Venezuela, una doble raíz que explica el nacimiento de un proyecto concebido como puente entre ambas realidades.

"Detrás de cada número hay una familia, una historia, una necesidad concreta", señala Fialli, que pone como ejemplo "una familia sin agua", "unos abuelos que necesitan medicamentos" o "un hospital que no puede operar porque le faltan insumos".

Ayuda directa y verificada

El funcionamiento de Conecta Venezuela se basa en un sistema sencillo. Las familias damnificadas, hospitales o instituciones afectadas registran en la plataforma qué necesitan y dónde se encuentran. Una vez verificado el caso, cualquier persona desde cualquier país puede consultar esas peticiones y comprar directamente los productos a través de plataformas de delivery o comercios locales venezolanos.

La plataforma no recibe donaciones, no gestiona pagos ni recauda fondos. El dinero va directamente al comercio local y la entrega se verifica mediante una fotografía pública subida a la plataforma.

"Conecta Venezuela nace para acortar esa distancia, para que cualquier persona en el mundo pueda hacer algo real, inmediato y verificable por alguien que lo necesita ahora mismo", explica Fialli.

Entre las necesidades que pueden registrarse figuran alimentos básicos, agua potable, medicamentos, pañales, productos de higiene, linternas o suministros urgentes para centros sanitarios.

Centros de acopio, voluntarios y hospitales

Además de los casos individuales, Conecta Venezuela incorpora módulos específicos para hospitales, centros de acopio y voluntariado. Las instituciones sanitarias pueden registrar peticiones urgentes de suministros, mientras que los centros de acopio pueden actualizar su inventario en tiempo real para que cualquier persona consulte qué productos necesitan.

La plataforma también cuenta con una red de voluntarios locales y remotos. Las colaboraciones pueden ir desde consultas médicas, apoyo psicológico o asesoría legal a distancia hasta tareas de coordinación online, diseño gráfico u otras formas de ayuda.

Otro de los módulos previstos es un canal de información verificada, pensado para publicar datos sobre refugios activos, puntos de ayuda y alertas urgentes en tiempo real.

Conecta Venezuela se define como una plataforma ciudadana sin fines de lucro, con ámbito de actuación en Venezuela, aunque abierta a la colaboración internacional.

Un puente directo entre quien puede dar y quien lo necesita Fran Fialli, venezolano afincado en Santiago de Compostela

Fialli insiste en que la iniciativa no pretende sustituir a las organizaciones humanitarias ni a los equipos que trabajan sobre el terreno. "Conecta Venezuela no es una alternativa a las ONG ni a los equipos humanitarios. Es un complemento: un puente directo entre quien puede dar y quien lo necesita, construido sobre la transparencia y la confianza", afirma.

La plataforma ha recopilado además comercios y servicios de delivery venezolanos a través de los que se pueden realizar pedidos, entre ellos Yummy, Ridery, Coco, Locatel, PedidosYa, Farmatodo y EPA.

El proyecto comenzó a operar este 1 de julio y mantiene como vías de contacto el correo info@conectavenezuela.es y el teléfono +34 694 27 68 52.