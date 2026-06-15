Nueva alerta amarilla por tormentas "localmente fuertes" en Galicia a partir de esta hora

La presencia de aire frío en altura, junto al calor acumulado de estos últimos días en superficie, favorecerá el desarrollo de tormentas "localmente fuertes" este lunes, 15 de junio, en Galicia.

Tras un fin de semana marcado por las altas temperaturas, el domingo también dejó tormentas en varios puntos del interior de la región, una situación que se volverá a repetir este lunes, especialmente en el sur del territorio.

Nueva alerta por tormentas "localmente intensas"

Una vaguada está absorbiendo los restos de la última DANA, pero el aire frío en altura continúa presente sobre la Península, favoreciendo la formación de tormentas intensas en varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia.

Ante esta situación, MeteoGalicia ha activado avisos de nivel amarillo en el sur del territorio, concretamente en las zonas de la montaña de la provincia de Ourense, donde se prevén tormentas que podrán ser "localmente fuertes".

La alerta se mantendrá activa desde las 15:00 horas hasta las 23:59 horas de este lunes 15 de junio. En su predicción, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia alerta de tormentas que podrán ser intensas en más de una quincena de municipios.

En concreto, las localidades afectadas por esta alerta son: A Gudiña, A Mezquita, A Pobra de Trives, A Teixeira, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Maceda, Manzaneda, Montederramo, O Bolo, Parada de Sil, Riós, San Xoán de Río, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Bos días! Comezamos este luns con brétemas que se irán disipando co avance da mañá. Mantense a inestabilidade atmosférica, con chuvascos treboentos, máis intensos á tarde no interior.

Temperaturas cálidas, fóra do nivel de aviso.

⚠️Avisos por treboadas na montaña de Ourense pic.twitter.com/jiJ0SegnrX — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 15, 2026

El aviso entrará en vigor a las 15:00 horas, aunque la situación de inestabilidad se prolongará durante varias horas, ya que la alerta permanecerá activa hasta las 00:00 horas. A partir de mañana, martes 16 de junio, se espera un regreso a la normalidad meteorológica.

Temperaturas por encima de los 30 grados

En cuanto a las temperaturas, tras varios días marcados por el calor intenso, los valores seguirán siendo elevados en buena parte del interior gallego.

Las máximas superarán los 30 grados en Ourense y Lugo, mientras que en la costa serán más suaves, con unos 21 grados en A Coruña y alrededor de 24 grados en Vigo.

De cara a los próximos días, las temperaturas máximas se mantendrán estables, aunque los modelos apuntan a un ligero repunte entre el miércoles y el jueves. De hecho, en Ourense podrían alcanzarse de nuevo los 35 grados, consolidándose de nuevo como uno de los puntos más cálidos de Galicia.