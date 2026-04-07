Confirmado: la Xunta de Galicia oferta 74 plazas de auxiliar de Policía Local en 25 ayuntamientos

Policía Local de A Coruña en una imagen de archivo. @Aplcoruna

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El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes, 7 de abril, la convocatoria del proceso selectivo unitario para cubrir 74 plazas de auxiliar de Policía Local en un total de 25 ayuntamientos gallegos.

Hasta el 8 de abril para inscribirse

La Xunta ha informado que se trata de un procedimiento que será de oposición por turno libre y que permitirá, a los que lo superen, ser contratados en régimen laboral temporal en alguno de los ayuntamientos que convocan los puestos o formar parte de los listados de reserva o de colaboración.

Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica a través de la sede de la Xunta y, opcionalmente, podrán presentarse presencialmente en cualquiera de los registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde mañana miércoles, 8 de abril.

Tres pruebas: cuestionario de 50 preguntas, lengua gallega y prueba de aptitud física

Pero, ¿cómo será el proceso? En un comunicado, la Xunta ha detallado que el proceso constará de tres pruebas que comenzarán con la prueba de evaluación de conocimientos con un cuestionario de 50 preguntas sobre los contenidos del temario.

"La segunda prueba corresponde a la de evaluación del conocimiento de la lengua gallega para las personas que no estén exentas", explica el Gobierno gallego.

Por último, en la tercera prueba, la de aptitud física, se incluyen un ejercicio de salto vertical para medir la potencia del tren inferior y otro de resistencia que consiste en una carrera de 1.000 metros lisos.

Las personas aspirantes aprobadas y las incluidas en el listado de reserva del proceso selectivo deberán superar un curso de formación teórico-práctico en el Agasp de 24 horas lectivas en modalidad presencial para ser contratadas, salvo que ya lo hayan realizado con fecha 2023 o posterior.

A continuación, te detallamos la lista completa de los ayuntamientos que convocan las 74 plazas de auxiliar de Policía Local:

A Coruña

Arteixo, Bergondo, Boiro, Cabanas, Cedeira, Melide, Miño, Mugardos, Negreira, Noia, Oleiros, Ponteceso y Rianxo

Lugo

Mondoñedo

Ourense

Barbadás y O Barco de Valdeorras

Pontevedra