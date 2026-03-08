Besteiro señala el feminismo como el camino a seguir en contraposición a los "bulos" de la derecha

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha participado este domingo en la manifestación por el 8M celebrada en Vigo, donde ha cargado contra los "bulos" de la derecha y la ultraderecha. "El feminismo es la solución", ha sentenciado el líder de los socialistas gallegos.

La manifestación de Vigo ha contado también con la presencia de la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Socialista, Natalia González, la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Esta marcha, promovida por el Concello olívico, ha sido apoyada por más de 10.000 personas.

En declaraciones previas ante los medios, Besteiro ha defendido que es el "momento de desmontar bulos" y "esa política de la derecha y la ultraderecha" que manifiestan que "el problema reside en el feminismo". "Para nada, es la solución", ha recalcado desde Praza España.

El líder de los socialistas gallegos, que no ha hecho referencia al caso Tomé este domingo, ha centrado su discurso en la desigualdad económica y social que sufren las mujeres. "En Galicia se materializa en que las mujeres cobren casi 5.000 euros menos al año en relación a los hombres", ha afirmado.

También ha advertido de las nuevas formas de violencia y control a través de las redes sociales. "El 99% de las víctimas —de contenidos sexuales falsos— que se producen en las redes son mujeres", ha detallado Besteiro, quien ha recordado que el 27% de las jóvenes reconoce que su pareja controla su móvil.

"El feminismo es el camino para las mujeres y para los hombres también", ha concluido Besteiro, que ha reivindicado este movimiento como una "herramienta necesaria para defender derechos y combatir la discriminación".

"Reivindicar la agenda feminista"

Por su parte, la presidenta del PSdeG y teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, ha reivindicado "la fuerza del feminismo que transforma la vida de todas y de todos". "Debemos alzar la voz contra los discursos negacionistas que quieren que volvamos atrás", ha añadido.

Silva ha subrayado que debe servir para "reivindicar la agenda feminista": abolir la prostitución, mismos derechos laborales, romper la brecha salarial y el techo de cristal.

En esta línea, y a través de un audio distribuido a medios, la teniente de alcalde ha criticado las acusaciones de la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, que también ha estado presente en la manifestación viguesa junto a otros dirigentes populares.

"Resulta vergonzoso que en lugar de estar alzando la voz con las mujeres se dedique a atacar a otras mujeres con mentiras. Es un despropósito", ha reprochado la socialista, que ha recordado que durante el estallido del caso Tomé se pronunció con varios artículos publicados en prensa y hubo ningún "silencio cómplice", como afirmó la 'popular'.

Además, ha denunciado que la presidenta local del PP no haya "levantado la voz" ante el caso de acoso sexual de Móstoles, ciudad gobernada por los populares. "Frente a sus mentiras, bulos y descalificaciones: más igualdad, más feminismo y más 8M", ha aseverado Carmela Silva.