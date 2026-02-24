Eixo Atlántico pide transparencia a la Xunta sobre el retraso del AVE Oporto-Vigo hasta 2038

El Eixo Atlántico ha solicitado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que haga público "con urgencia" el estudio "en el que se basa para afirmar que la línea ferroviaria Oporto-Vigo se retrasará hasta 2038".

Lo hace en un comunicado remitido a Europa Press y después de que, tras el Consello de este lunes, se insistiese por parte del Gobierno gallego en que se demorará hasta ese año por "retrasos" en los tramos de la Salida Sur de Vigo y entre O Porriño y la frontera lusa.

Según el Eixo Atlántico, "estos datos no coinciden en absoluto con los de la entidad y constituyen una afirmación que, de no ser cierta, sería peligrosa e irresponsable".

Para Xoán Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico, "es inaceptable" lanzar "fechas alarmistas sin hacer público ningún estudio que las respalde", asegura después de un informe evaluado por la Xunta el lunes y en el que se recoge que solo en lo que se refiere a la Salida Sur de Vigo la publicación del estudio informativo se amplió dos años sobre el plazo contractual inicial.

"Queremos conocer los datos reales porque puede generar desánimo y confusión entre la ciudadanía", sostiene el secretario general del Eixo Atlántico.

Además, indica que, según los datos del Eixo Atlántico, "el único desfase real está vinculado al estudio informativo previo de la Salida Sur de Vigo y a la reedificación del trazado de la estación de Vila Nova de Gaia".

En este sentido, Mao incide en que el Ministerio de Transportes de España "tampoco hizo públicos los motivos por los que se retrasaba un año el estudio informativo previo de la Salida Sur de Vigo, lo que "coloca a Óscar Puente y a Alfonso Rueda en el mismo perfil de ausencia de explicaciones claras".