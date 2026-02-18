Muere un tripulante de un pesquero de la armadora del 'Villa de Pitanxo' mientras trabajaba en aguas de Uruguay

Un tripulante del buque pesquero gallego "Manuel Nores", propiedad de la empresa Pesquerías Nores Marín -armadora también del "Villa de Pitanxo"-, ha perdido la vida en las últimas horas mientras realizaba labores de pesca en aguas próximas a la costa de Uruguay.

Según fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, la alerta fue enviada desde el propio barco, informando de que uno de sus tripulantes tenía problemas médicos. Más tarde, indicaron que finalmente había fallecido.

De esta manera, en un primer momento se valoró su traslado a Argentina para recibir atención médica. Sin embargo, tras fallecer, se optó por poner rumbo a Montevideo.

Fuentes del sector consultadas por Europa Press han indicado que el hombre sufrió un problema cardíaco, que provocó la indisposición del marinero, de origen marroquí.