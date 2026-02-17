El PPdeG denuncia un nuevo ataque a sus sedes de Lalín y Sada: acusan a la izquierda gallega

El Partido Popular de Galicia (PPdeG) ha denunciado este martes un "nuevo ataque" a sus sedes, tras la "vandalización" de sus locales en Lalín (Pontevedra) y Sada (A Coruña). Pintadas y adhesivos que los populares consideran responsabilidad del "resultado del odio que siembra la izquierda en Galicia".

A través de un comunicado recogido por Europa Press, los populares han lamentado que "el conflicto que pretende instaurar la oposición no descansa ni en pleno Entroido", recordando los ataques sufridos a principios de este mes. En esta ocasión, su sede en Lalín apareció con pintadas en su fachada —entre las que se puede leer 'BNG' y 'Viva Vox'—, mientras que la de Sada fue "vandalizada" con adhesivos.

El PPdeG también ha denunciado que uno de sus concejales en Lalín, Avelino Souto, ha recibido "numerosos insultos" en redes sociales en las últimas horas, con mensajes que lo calificaban de "imbécil" o "payaso". También ha asegurado haber recibido amenazas —"réspondeme se tes ovos"— por parte de "un simpatizante del BNG".

"¿Dónde está el límite?", han cuestionado desde las filas populares, que han pedido a nacionalistas y socialistas que "condenen de una vez los hechos porque, si no lo hacen, serán cómplices de esta escalada de rencor que no cesa hacia el Partido Popular". "Se vuelven a cruzar líneas rojas por culpa de los que basan su estrategia en la conflictividad social, como hace el independentismo gallego", han señalado.

Además, han recordado que este miércoles se debatirá en la Comisión 1ª del Parlamento una proposición no de ley relativa a la condena a este tipo de actos vandálicos. "Esperamos el apoyo de todos los grupos, salvo que quieran seguir instigando el odio", han aseverado desde el Partido Popular.